Die Teigkugeln sind tiefgefroren und kosten 4,90 Euro © Sorger, Saria

Klopapier war der eine große Renner in der Höchstphase der Coronakrise, Germ der andere: Zeitweise waren beide Produkte in den Supermärkten so gut wie vergriffen. Dies hat sich glücklicherweise mittlerweile gelegt - allein, nach wie vor wird mehr denn je in der eigenen Küche gekocht und gebacken.