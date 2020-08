Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erneut springt ein Ersatzbus für die Linie 5 ein © Jürgen Fuchs

Seit den Morgenstunden ist am heutigen Montag in Graz so manches ein wenig anders, jedenfalls im öffentlichen Verkehr: Denn anstelle der Straßenbahnlinien 3 und 5 sind Ersatzbusse unterwegs - zwischen Jakominiplatz und Andritz. Der Grund sind Gleisbauarbeiten in der Theodor-Körner-Straße.