Café-Betreiber René Koch: "Das sind handelsübliche Erotikbücher" © Simon Möstl

Sie habe sich am WC „einen Hardcore-Porno“ anhören müssen, schrieb eine empörte Leserin der Kleinen Zeitung – nach einem Besuch im Café Mitte am Grazer Freiheitsplatz. „Wenn sich ein 7-Jähriger aufs Klo setzt, ist er dem ausgeliefert!“. Bei unserem Lokalaugenschein am Freitag bietet der Lautsprecher am WC dann zwar keine Pornoszenen – es ist dennoch zumindest ungewöhnlich, wenn man am Vormittag gegen 11 Uhr am Klo eines Lokals eine Stimme erzählt, wie sich zwei Damen ausziehen und fragen, wann der Herr zur Züchtigung vorbeischaue.