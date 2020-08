Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vier wurden festgenommen © Fotolia

Drei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren waren Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Graz-Gries. Gegen 16.50 Uhr wurden sie, so die ihre Aussagen, von sechs Burschen attackiert - einer hatte ein Messer in der Hand, ein anderer riss einem der Opfer eine Bauchtasche mit etwas Geld weg.