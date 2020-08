Facebook

Angelika Schimunek bestellt am liebsten Bücher, die sie selbst gerne lesen würde © Anja Leitner

Am Ende der Grazer Prokopigasse, ansonsten besiedelt von Restaurants und Bars, blitzt ein unscheinbares Schild hervor: "Bücherstube" ist darauf in geschwungener Schrift zu lesen. Betritt man das Geschäft, fühlt man sich wie in eine andere Zeit versetzt: Der Laden ist klein und verwinkelt, in jede Blickrichtung ragen Bücher bis knapp unter die Decke und keine einzige Lampe gleicht der anderen.