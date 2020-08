Vier internationale Künstler verwandeln den Grazer Hauptplatz ab Samstag in eine außergewöhnliche Sandlandschaft. Acht Tage lang arbeiten sie dort an Kreaturen aus der Unterwasserwelt.

Summer in the city

Vier internationale Künstler verwandeln den Grazer Hauptplatz ab morgen in eine außergewöhnliche Sandlandschaft. © Julian Melichar

Der eine oder andere aufmerksame Beobachter hat sie wahrscheinlich bereits entdeckt. Die riesigen Sandberge, die sich derzeit am Grazer Hauptplatz in den Himmel wuchten. Im Zuge der Eventreihe Summer in the City wurden am vergangenen Montag gleich drei LKW-Ladungen voller Sand zum Grazer Hauptplatz transportiert. Mithilfe von insgesamt 80 Tonnen bringen vier Bildhauer den Strand zumindest augenscheinlich in die Landeshauptstadt. "Die Eiskrippe ist im Winter ein Besuchermagnet und im Sommer werden Sandskulpturen der Hingucker", freut sich Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).