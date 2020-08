Kleine Zeitung +

Blick auf die Straßen Was Fahrgäste, Radler und Fahrzeuglenker heute in Graz beachten müssen

Wer am Montag von A nach B fahren will, muss so einiges beachten. Radler müssen am Murradweg ausweichen, Fahrgäste auf Umleitungen achten, Baustellen behindern den Straßenverkehr.