Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Julian Stratenschulte

Ein bislang Unbekannter steht laut Polizei im Verdacht zwei Füchse getötet und in einer privaten Restmülltonne in Andritz entsorgt zu haben. Am Samstag gegen 8.30 Uhr wurde er beim Entsorgen der Tierreste von einer Zeugin beobachtet. Die zwei Füchse wurden laut Polizei erschossen, gehäutet und zerlegt. Dabei wurde eines der Tiere offenbar auch fachkundig ausgeweidet. Aufgrund des Verdachtes des „Eingriffes in fremdes Jagd- und Fischereirecht“ (§ 137 StGB) wurden von der Grazer Polizei Ermittlungen gegen einen vorerst Unbekannten aufgenommen.

Laut Zeugenbeschreibung ist der Mann etwa 40 bis 50 Jahre alt, korpulent, hat kurze, schwarze Haare (seitlich bereits ergraut). Er soll mit einem schwarzen SUV (möglicherweise Land- bzw. Range Rover) mit GU-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Hinweise sind unter 059133/6581 an die Polizeiinspektion Graz-Andritz erbeten.

Laut Polizei besteht aktuell kein sichtlicher Zusammenhang mit den Tierquälereien rund um Hauskatzen in Graz.