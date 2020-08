Facebook

Sappi: Mitten in der Nacht kam es zum Vorfall © Sappi

Jene "Geruchsbelästigung", die offenbar von der Gratkorner Papierfabrik "Sappi" rührte, ärgerte wie verunsicherte einige Bewohner der Gemeinde in der Nacht auf Samstag. Ihre Fragen reicht die Kleine Zeitung am Samstagmorgen an die Verantwortlichen der Fabrik weiter - das Ergebnis: "Ja, wir hatten einen Stromausfall. Wir fahren unser Werk gerade wieder Schritt für Schritt hoch", heißt es in diesen Minuten seitens Sappi.