Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ziemlich stark, die Finanzlage der Steiermark © Jürgen Fuchs

Mag es auch mitten in den Ferien daherkommen - so ein Zeugnis lässt sich der steirische Landesrat Anton Lang (SPÖ) auch mit Verspätung gefallen: Denn die bekannte Ratingagentur "Standard & Poor's" habe die Finanzlage der Steiermark bestens bewertet, lässt Lang am Samstagmorgen in einer Aussendung wissen - und zwar mit der drittbesten Note, die möglich sei. Damit habe die Agentur der grünen Mark zum dritten Mal in Folge ein Top-Zeugnis ausgestellt.