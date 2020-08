Facebook

Magdalena mit ihrer Mutter, Clara Spari und Marlene Gabriela Kober © Rotes Kreuz

Über besonderen Besuch freute man sich am Freitag in der Rotkreuz-Dienststelle Graz-Stadt. Magdalena R. und ihre Mutter Manuela kamen mit Schokolade, um sich persönlich zu bedanken: Die 17-Jährige hatte am 21. Juli um 7.48 Uhr in Graz einen Unfall mit einem Moped gehabt - zufällig war ein Rettungswagen in der Nähe. Der Berufsfahrer Michael Schwarzäugl, Clara Spari, die ein freiwilliges soziales Jahr beim Roten Kreuz absolviert, und die freiwillige Rettungssanitäterin Marlene Gabriela Kober versorgten das Unfallopfer und brachten es ins Krankenhaus.