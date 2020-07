Facebook

In diesen Minuten verdunkelt sich der Himmel © Webcam Stadt Graz

Es kommt also wie vorhergesagt: In diesen Minuten am Mittwochnachmittag verdunkelt sich auch über Graz und Umgebung der Himmel. Also schauen leider Ausläufer jener Gewitterzellen, die sich bereits in der Mur-Mürz-Furche gebildet hatten, auch im Grazer Becken vorbei - es ist daher eine Gewitterwarnung aufrecht, Starkregen und gar Hagel wird befürchtet.