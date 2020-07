Facebook

Ein- und Aussteigen: Fahrgäste müssen wieder "drücken" © Juergen Fuchs

Nach wenigen Wochen, in denen Corona-Maßnahmen schrittweise zurückgenommen wurden, muss man seit Kurzem wieder mit neuen Einschränkungen zurechtkommen. Seit Freitag müssen ja nicht nur in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken getragen werden, sondern auch im gesamten Lebensmittelhandel, in Tankstellenshops, in Bank- und Postfilialen.