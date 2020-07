Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr und Enerie Graz waren im Einsatz © (c) MAK - Fotolia

Ein Passant hatte gegen 18.15 Uhr Alarm geschlagen: Nachdem bereits dieser Tage an einer Versorgungs-Gasleitung im Bereich Schönaugürtel/Schönaugasse in Graz ein Leck abgedichtet worden war, gab es Samstagabend erneut Gasgeruch an dieser aufgegrabenen Stelle - und in der Folge einen Einsatz für die Energie Graz und die Feuerwehr. Etwa 30 Zentimeter von dem anderen Leck entfernt war es zu einem weiteren gekommen, schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Ingo Mayer.