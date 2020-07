Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadthalle Graz allein reicht heuer nicht aus: Riesenaufwand für Mediziner-Test in Covid-Zeiten © Med Uni

Es ist schon im Normalfall ein enormer Aufwand, den Mediziner-Aufnahmetest mit 2500 Prüflingen jährlich in der Grazer Stadthalle abzuwickeln. Doch dieses Jahr hat die zuständige Vizerektorin für Lehre und Studium, Sabine Vogl, mit ihrem Team eine gewaltige Herausforderung zu bewältigen. Der Test am 14. August wird wohl die größte Veranstaltung in Covid-Zeiten in der Steiermark sein. Wie schafft man es, dies sicher, fair und mit hoher Qualität durchzuführen?