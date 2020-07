Facebook

Graz hat auch eigene Coronaspielregeln © Jürgen Fuchs

Nach einigen Lockerungen legt die Bundesregierung also wieder den Rückwärtsgang ein - und setzt ab 24. Juli wieder strengere Coronaregeln: Wie berichtet, herrscht ab diesem Freitag auch in Supermärkten, Banken und in Postfilialen wieder Maskenpflicht. Damit nicht genug: Ebenfalls ab 24. Juli treten verschärfte Grenzkontrollen beim Einreisen nach Österreich in Kraft.