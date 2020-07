Am Dienstag war es so weit: Dame in Grazer Straßenbahn wollte keine Maske aufsetzen - und musste Strafe zahlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Öffis herrscht weiterhin Maskenpflicht © Jürgen Fuchs

Die Ruhe am ersten Tag der neuen Strenge ist vorbei: Nicht nur, dass die Kontrollore in den Grazer Öffis am Dienstag schon wieder mehr Masken austeilen mussten - es wurde auch die erste Strafe in der Höhe von 50 Euro ausgesprochen, wie die Kleine Zeitung am Mittwochmorgen erfahren hat: Eine Dame in einer Grazer Straßenbahn hatte weder Fahrschein noch Maske dabei. Und weil sie auch den von den Kontrolloren angebotenen Mund-Nasen-Schutz partout nicht annehmen wollte, war eben die "Mehrgebühr" fällig.