Graz gibt sich heute urban, sportlich und modern: Was es mit dem Grazer Radkino auf sich hat und was Latino-Fans heute beachten müssen.

Schöne Wochenmitte! © A. W. Tengg

Von wegen Sommerloch - am heutigen Mittwoch tut sich in den Abendstunden so einiges in Graz. Bis dahin dürften auch die Regenschauer abgeklungen sein, die am späten Vormittag die Landeshauptstadt erreichen.