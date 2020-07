Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufregung um Frühstück junger Rotkreuz-Sanitäter © APA/GEORG HOCHMUTH

Für Aufregung sorgte am Sonntag in der Früh eine Gruppe junger Rotkreuz-Sanitäter, als sie in einem Lokal in der Nähe der Technischen Universität Graz nach dem Nachtdienst gemeinsam frühstückten: „Die jungen Leute standen im Lokal und heraußen eng zusammen und hatten keinen Mundschutz. Als ich sie darauf ansprach, fanden sie das nur witzig“, ärgerte sich eine Leserin. Denn die Sanitäter, die in Uniform waren, würden ja mit Kranken in Berührung kommen.