Hildegard Greinix, Universitätsprofessorin für Hämatologie an der Medizinischen Universität Graz und Leiterin der Klinischen Abteilung für Hämatologie am LKH-Univ. Klinikum Graz, wurde zur Präsidentin des „Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation“ ernannt.

Hildegard Greinix ist Professorin an der Med Uni Graz und leitet die Klinische Abteilung für Hämatologie © Tamara Mednitzer

Die Grazer Stammzellen-Expertin Hildegard Greinix wird Präsidentin des WBMT (Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation), wie die Medizinischen Universität Graz am Montag in einer Aussendung bekanntgab. Greinix ist Universitätsprofessorin für Hämatologie und Leiterin der Klinischen Abteilung für Hämatologie am LKH-Univ. Klinikum Graz.