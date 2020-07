Facebook

Die Red Bull World im Rathaus wird vergrößert. © Ballguide

Es war eine Reaktion des Bürgermeisters Siegfried Nagl auf das Aus für das Traditionshaus Schediwy in der Sporgasse. Zumindest, was die Förderung des Innenstadthandels betrifft, wollte sich der Stadtchef an München ein Vorbild nehmen. In der bayrischen Hauptstadt hat sich die Stadt nämlich entschieden, Handelsflächen im eigenen Besitz nur mehr an lokale Unternehmer zu vermieten. Überdies soll die Stadt günstige Mieten ermöglichen.