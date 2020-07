Facebook

Auch Deasel Weasel sind im Line-up © KK

Am morgigen Samstag wird in Graz ein Konzert-Festival aus der Taufe gehoben, das sich an einen prominenten Vorbild aus Kärnten orientiert. Das Akustik Parkside Festival setzt - so wie das Kärntner "Acoustic Lakeside Festival" - auf handverlesene Bands, musikalisches Akustik-Handwerk und einen kleinen feinen Rahmen unter freiem Himmel.