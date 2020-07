Kleine Zeitung +

Schon gehört? Heute in Graz: Auftakt für neuen Markt, Rundgang im Viertel und nächtliche Geschenke

Was Graz am Donnerstag zu bieten hat: In Liebenau gibt es einen neuen wöchentlichen Markt, wo das Gemüse gleich vom Feld nebenan kommt. Und von zwei Reisen in Klang- und Viertelwelten.