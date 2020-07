Schauspieler Swen Temmel durfte sich in den USA über einen Team-Emmy für die Amazon-Serie "The Bay" freuen. Entgegen genommen hat er den Preis barfuß und in der Jogginghose.

© Instagram/Swen Temmel

"Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen Emmy gewinne - und ganz bestimmt nicht, dass ich einen gewinne, während ich eine Jogginghose trage", freut sich Swen Temmel auf seiner Instagram-Seite. Der in Los Angeles und Graz aufgewachsene Schauspieler - er ist der Sohn von "Eiskönig" Charly Temmel - war auf der Leinwand bereits an der Seite von Sylvester Stallone, Bruce Willis oder Al Pacino zu sehen. Im letzten Jahr spielte er außerdem als Bösewicht Logan in drei Folgen in "The Bay: The Series" mit.