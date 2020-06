Eggersdorf, Kumberg, St. Radegund: Drei von mehreren Gemeinden, in denen die Grünen am heutigen Wahltag reüssierten.

Eggersdorf: Julia Reichart und Franz-Josef Friedl jubeln stellvertetend für die Grünen im Grazer Umland © Michael Saria

Er muss in diesen Minuten am Sonntagabend laufend Rede und Antwort stehen - doch Lambert Schönleitner soll nichts Schlimmeres passieren als ein gutes Ergebnis bei der heutigen Gemeinderatswahl kommentieren zu müssen. Vor allem im Grazer Umland: "Wir sind überaus zufrieden, in einigen Gemeinden haben wir hier knapp 20 Prozent erreicht! Und insgesamt werden wir in Graz-Umgebung unsere bisherige Mandatszahl beinahe verdoppeln", so der Grünen-Landessprecher.