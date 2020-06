Facebook

Leider ein neuer Coronafall in Graz © Jürgen Fuchs

Wie man seitens der Stadt Graz an diesem Freitagvormittag bekannt gab, wurde am Donnerstag ein Kind der Volksschule Algersdorf in Graz-Eggenberg positiv auf das Corona-Virus getestet. "Der Schüler der ersten Klasse, wohnhaft im Bezirk Graz, war am Dienstag, 23.6., zuletzt in der Schule. Im Laufe des Tages bekam der Sechsjährige verstärkt Symptome, am Mittwoch wurde eine Covid-19-Testung durchgeführt. Das positive Ergebnis wurde der Familie am Donnerstag mitgeteilt."