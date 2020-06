Facebook

Bernd Messnarz liebt das Lehren © Privat

Der Bärnbacher Bernd Messnarz ist neuer interimistischer Leiter des Bachelorstudiengangs Luftfahrt/Aviation an der Fachhochschule Joanneum in Graz. Nach der Matura an der HTL (Bulme) Graz-Gösting, Abteilung für Maschinenbau-Betriebstechnik, hat er an der Technischen Universität Graz Technische Physik studiert. Im Anschluss an seine Doktorarbeit war er als junger Forscher auf vielen internationalen Kongressen unterwegs.