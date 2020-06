Politik legt Paket vor"Das ist eine historische Radweg-Offensive für Graz"

Facebook

In trauter politischer Vielstimmigkeit haben die Spitzen der Landes- und der Grazer Stadtregierung gestern im Traaungssaal des Rathauses einen "Meilenstein" in der Mobilitätspolitik präsentiert. Im Vorjahr wurde - noch rechtzeitig vor der Landtagswahl - die Radweg-Offensive für die Landeshauptstadt von Land und Stadt angekündigt. In zehn Jahren will man unter dem Banner des Klimaschutzes und der Verkehrswende gemeinsam 100 Millionen Euro in den Ausbau der Rad-Infrastruktur in der Landeshauptstadt stecken.