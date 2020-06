Facebook

Auch als Shopping-Vehikel macht das Rad in Graz gute Figur. © Radtage/Tom Lamm

Das Auto – kein Auslaufmodell. Auf dem Land ist es für viele unverzichtbarer fahrbarer Untersatz. Aber auch in Fragen der Mobilität gilt: Der Standort bestimmt den Standpunkt. Für Junge in Städten ist es kein Statussymbol, der Führerschein kein Muss mehr. Hier ist das Rad das Verkehrsmittel der Zeit. Bus, Bim und Bahn gewinnen an Zugkraft. Und das ist ein Trend, den nicht Junge allein vorgeben. Der Drahtesel ist quer durch die Altersgruppen nicht nur im Sommer Massenphänomen, auch im Winter treten die Grazer in die Pedale – am Weg zum Job oder zum Shop.