Jürgen Seifried schwimmt im Homeoffíce, um den Ironman zu absolvieren © (c) DANIEL B.

Der Grazer Jürgen Seifried wagte zu Gunsten der Steirischen Krebshilfe ein ausdauerndes Experiment. Er absolvierte eine Ironman-Langdistanz in seinen eigenen vier Wänden. Was Jan Frodeno erfolgreich vorgemacht hat, hat der Sportwissenschafter und begeisterter Amateur-Triathlet nun auch geschafft - in einer Zeit von zehn Stunden und 30 Minuten.

Sein Ziel: Er möchte Geld für die durch die Coronakrise stark gebeutelte Krebshilfe Steiermark sammeln. Mehr als 5000 Euro kamen zusammen. Mit dabei waren einige hochkarätige Gesprächspartner - wie der ehemalige Schwimmstar Markus Rogan. Zum Spendenlink geht es >> hier <<.

Die Spitzenleistung zum Nachschauen:

triaguide.tv war in Zusammenarbeit mit der TU Graz am Sonntag ab 7:50 live dabei.