Experten sind sich einig„Corona-Tests sind nicht immer sinnvoll“

Zu Spitzentagen werden an der Med Uni bis zu 900 Corona-Tests im Labor durchgeführt © Alexander Danner

Und schon wieder öffnet sich die Klappe an der Abgabestelle zum Hygieneinstitut der Med Uni in Graz: Diesmal ist es das Grüne Kreuz. Auch außerhalb der Öffnungszeiten können hier Covid-Proben zur PCR-Untersuchung abgegeben werden. Die kommen unter anderem von Ärzten, umliegenden Krankenhäusern oder dem Roten Kreuz. Dementsprechend ist schon am Morgen viel los im Labor: „An Spitzentagen machen wir bis zu 900 Tests“, sagt Bereichsleiter Harald Kessler. Viel zu tun ist auch in der Laborambulanz Lorenz und Petek in der Körösistraße in Graz: Vor dem Haupteingang stehen die Patienten Schlange. „Die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Pro Tag haben wir etwa 50 Patienten, die sich auf Antikörper gegen Corona testen“, so Laborfacharzt Thomas Petek