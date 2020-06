Maskenpflicht und Co.Neue Coronaregeln ab Montag: Was Grazer wissen sollten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einlasskontrollen, Terminvereinbarungen und mehr © Jürgen Fuchs

Am Montag treten ja in ganz Österreich weitere Lockerungen im Hinblick auf Coronamaßnahmen in Kraft: So fällt im Handel und in der Gastronomie weitestgehend die Maskenpflicht, zudem können Lokale wieder bis 1 Uhr in der Nacht besucht werden. Einige dieser allgemeinen Lockerungen betreffen auch die steirische Landeshauptstadt - es gibt aber auch folgende spezielle Grazer Spielregeln.