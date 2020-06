Facebook

Das Team rund um Filippou (Mitte) bittet ab Montag ins neue Kafé © Gerhard Wasserbacher, Fillipou

Eine Melange aus Vorfreude und Tatendrang war in den vergangenen Tagen in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz zu spüren, ist es doch am morgigen Montag so weit: Bei der neuen Merkur-Zentrale wird am 15. Juni das mit Spannung erwartete Kafé, erdacht und gewürzt von Starkoch Konstantin Filippou, eröffnet. Gegenüber der Stadthalle – und gleich neben dem Styria Media Center – wird man ab 6.30 Uhr (samstags ab 8 Uhr) unter anderem Natursäfte, Müsli, Joghurt, Weckerln (auch belegt), Brot „und einen superguten Kaffee“ erhalten, wie Restaurantleiterin Nora Pein lachend der Kleinen Zeitung ankündigte.