Rund 40 Feuerwehreinsätze Sturzbachartige Niederschläge führten zu Überflutungen in der Oststeiermark

Heftige Gewitter zogen am Sonntagvormittag über den Osten und Südosten der Steiermark. Starker Regen und Gewitter haben am Sonntag die Feuerwehren in der Steiermark auf Trab gehalten. 39 Unwettereinsätze waren bis zum Nachmittag notwendig, vor allem in der Südoststeiermark.