Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den meisten Grazer Ämtern läuft die Maskenpflicht am Montag aus © Jürgen Fuchs

Dank der positiven Entwicklung in Sachen Coronainfektionen soll es ja ab dem 15. Juni zu weiteren Lockerungen kommen: So fällt an diesem Montag österreichweit großteils die Maskenpflicht - außer unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich (inklusive Apotheken) oder beim Friseur. Und Kellnerinnen und Kellner sollen vorerst weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen.