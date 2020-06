Am heutigen Freitag findet in Graz ein Protestmarsch statt. Busse und Bims werden angehalten.

Bims und Busse werden heute kurz angehalten © Jürgen Fuchs

"Wenn wir streiken, steht die Welt still": Unter diesem Motto soll am heutigen Freitag in ganz Österreich für mehr Frauenrechte demonstriert werden - auch in Graz. So werden Frauen aufgefordert, um Punkt 11.55 Uhr an jenem "Streik" teilzunehmen, der sich gegen unbezahlte Arbeit im Haushalt oder bei der Betreuung von Angehörigen richtet. Wie? "Frauen können sich dafür um 11.55 Uhr für fünf Minuten mit einem Stuhl auf die Straße setzen und ihre persönlichen Forderungen z. B. auf einem Zettel oder Schild zum Ausdruck bringen oder sie unter dem Hashtag #IchStreike12Juni samt Streik-Foto online verbreiten", heißt es seitens der Organisatoren.