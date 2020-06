Die seltenen Dohlen, von denen es in der Steiermark nur mehr rund 500 Brutpaare gibt, nisteten sich in einem Baukran in Graz-Andritz ein. Umweltschützer hoffen, dass die Jungvögel noch vor dem Abbau des Kranes flügge werden. Es ist nicht der erste außergewöhnliche Nistplatz in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einem Kran in Graz nisteten sich die seltenen Dohlen ein (Foto Sujet) © Gindl

Ein Turmfalke am Campus der Meduni in Graz, Stockenten auf einer Pappel im Stadtpark, Störche auf einem Handymasten in Andritz - es sind ausgefallene Brutplätze, die sich verschiedenste Vögel in Graz in letzter Zeit aussuchten.