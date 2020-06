2874 Menschen haben sich in Graz bereits an der Impfaktion beteiligt. Sie geht jetzt in die zweite Woche.

Impfaktion in Grazer Messehalle dauert noch bis Mittwoch © APA/ANNEMARIE HAPPE

Es sind Zahlen, auf die der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) stolz ist. 514 Impfungen am Dienstag, am Mittwoch 753, am Donnerstag 796 und am Freitag 811. So viele Grazer nahmen an der Impfaktion in der Messehalle A in Graz teil. Notwendig war das, weil durch die Corona-Pandemie die Impfaktionen wochenlang eingestellt worden waren.