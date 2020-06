Facebook

Steirische Hagelflieger in Aktion © Carmen Oster

Gewitterzeit ist Hagelzeit. In den kommenden Monaten herrscht wieder Hochsaison. Bislang blieb die Steiermark in diesem Jahr von Hagel zwar weitestgehend verschont, die heikle Phase kommt aber erst. Wo sich am Horizont schon die Wolken aufstauen und verheißungsvoll über die Lande ziehen, ist auch das Brummen des Hagelfliegers oft nicht weit. Für viele eine bekannte Mahnung, dass das Wetter sich bald entlädt.



Doch der Hagelflugverkehr sorgte in dieser Woche für reichlich Aufregung: Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist die Luftfahrt derzeit zu großen Teilen lahmgelegt. Der Betrieb am Flughafen Graz-Thalerhof läuft daher im Juni nur noch bis 17 Uhr, danach ist das Gelände inklusive Landeplatz dicht. Und diese Regelung gilt per Gesetz für alle, so auch für die Hagelflieger.