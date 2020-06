Facebook

Viele Menschen sind schon am Grazer Mariahilferpolatz © Rossacher

Eben hat die Demo #BlackLivesMatter am Grazer Mariahilferplatz begonnen, es dürften sich etwa 500 bis 600 Aktivisten eingefunden haben. Die Demo, die die Rassenunruhen in den USA zum Ausgangspunkt haben, werden sich dann durch Graz bewegen, was zu Verkehrsbehinderungen bis 19 Uhr führen könnte, wie die Polizei erklärt. Die Sicherheitsabstände etc. im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sollen angeblich beachtet werden.