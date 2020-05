Facebook

Blick auf das Schloss Eggenberg und den Rosenhügel © A. W. Tengg

1. Das Pfingstwetter für Graz



Für das aktuelle Tiefdruckgebiet hat Isolde die Wetterpatenschaft übernommen und gedämpfte Temperaturen und wechselhaftes Wetter im Gepäck. Der Samstag gestaltet sich im Süden zeitweise sonnig und weitgehend trocken. Sonnige Phasen gibt es vorwiegend am Vormittag und am späteren Nachmittag, wenn sich die Wolkenfelder teilweise auflösen. Die Höchsttemperaturen erreichen 18 Grad.

Meist überwiegen die Wolken am Pfingstsonntag, am ehesten gibt es im Süden kurze sonnige Auflockerungen. Am längsten trocken ist es vom oberen Murtal über das Grazer Becken bis in die Südoststeiermark. Hier beginnt es voraussichtlich erst am Abend zu regnen. Bei lebhaftem Nordwestwind ist es weiterhin zu kalt für Ende Mai, die höchsten Temperaturen liegen um 17 Grad.