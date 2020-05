Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist in Graz am Montag eine betagte Frau Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Die unbekannten Täter erbeuteten mehrere tausend Euro.

Themenbild: Seniorin am Telefon © Konstantin Sutyagin - Fotolia

Am Montag riefen die Täter am Festnetz bei der 91-Jährigen in Graz an: Ihr Sohn würde eine lebensnotwendige ärztliche Behandlung benötigen, sie solle dafür bezahlen. Das Geld solle sie bei einer Bank abheben und anschließend in ihren Briefkasten legen. Das Opfer ging der Aufforderung der Täter nach. Am nächsten Tag, dem Dienstag, war das Geld verschwunden.