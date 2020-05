Teil 18: Tizian„Es fühlte sich an, wie eingesperrt zu sein“

Facebook

© Goran Mihalj / peepsofgraz

Livia: "Es lag nicht daran, dass ich das Haus nicht verlassen durfte. Noch belasteten mich die Schutzmasken und super angespannten Menschen. Es ist eine mir bekannte Angst, die schon vor Corona da war und vor den Ausgangsbeschränkungen und den Desinfektionsspendern an allen Ecken. Doch aber haben diese Dinge etwas in mir ausgelöst. Mich gezwungen, die Furcht wieder zu fühlen. Bei Angstpatienten schlummert die Angst immer irgendwo und schafft es in bestimmten Situationen mich an jene Momente zu erinnern, als es mir nicht gut ging.