Schriftzüge wie dieser hatten sich zuletzt wieder gehäuft © kk

Vielleicht ist Ihnen das Graffiti schon einmal untergekommen: Der geschwungene "Cosmic"-Schriftzug ist auf den Grazer Fassaden keine Seltenheit - Dutzende Hausmauern vor allem im Bezirk St. Leonhard wurden über die letzten Jahre damit besprayt. Als "Tag" (englisch für Etikett) bilden solche Graffitis in der Szene oftmals das Pseudonym des Sprayers ab. Was zuletzt in der neuen Augartenbucht für Aufregung und Unverständnis sorgte, ist nun also auch in den Straßen von Graz wieder ein Thema.