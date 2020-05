„Darf ich bitten?“Tanzschulen haben wieder offen - mit strengen Auflagen

Facebook

Die Tanzschulen sperren wieder auf. Es gibt aber strenge Regeln © Jürgen Fuchs

Als hätte jemand in die schmerzhaft laute Stille hinein plötzlich zu klatschen begonnen, ohne Vorwarnung: Dass Minister Rudolf Anschober jüngst in einem Aufwaschen gleich Freizeitsportlern, Bibliotheksmitgliedern und Cha-Cha-Cha-Charmeuren am Parkett grünes Licht erteilte, überraschte viele. „Dass wir wieder aufsperren dürfen ... man kann sagen, wir wurden im positiven Sinne überrumpelt“, schmunzelt Claudia Eichler, stellvertretende Obfrau der steirischen Tanzschulen.