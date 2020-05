Der Grazer Gemeinderat wieder in der Grazer Messe: Grüne fordern temporäre Radwege an viel befahrenen Straßen. Diskutiert wurde auch über einen befürchteten Investitionsstopp und eine Partymeile in der Grazer Messe.

Gemeinderatssitzung in der Grazer Messe © Juergen Fuchs

Es ist die neue Corona-Normalität: Zum zweiten Mal tagte der Grazer Gemeinderat heute statt im ehrwürdigen Sitzungssaal im Rathaus in einem nüchternen Nebensaal der Grazer Stadthalle. Platz war genügend vorhanden, Besucher waren nur online gestattet.

Der Beginn war feierlich: Sabine Reininghaus (Neos) wurde als neue Gemeinderätin angelobt, sie folgte dem in den Landtag gewählten Niko Swatek. Ihre erste Anfrage: ob sich Bürgermeister Siegfried Nagl eine wirtschaftliche Initialzündung für die Annenstraße vorstellen könne. Denn: „Bei acht Leerständen in der Herrengasse herrscht Alarmstimmung, in der Annenstraße steht aber auch viel leer.“ Nagl verwies auf Anreize und Förderungen der Stadt Graz. „Es ist auch ein Aufruf an die Unternehmer, sich für ihr Viertel einzusetzen.“