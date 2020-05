Was zum Gastro-Start alles neu ist, von der schrittweisen Öffnung der Ämter und der Rückkehr der Standler: Ihr morgendliches Graz-Infopaket für den 15. Mai. Guten Start in den Tag!

Am Geidorfplatz: Auch beim Oskar am Markt wird ab heute wieder Leben einkehren © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Am Freitag wird sich das Wetter in der gesamten Steiermark sehr unbeständig präsentieren. Es gibt einen Mix aus Wolken und zeitweiligen Regenschauern. Ein paar kurze Auflockerungen und Sonnenfenster kann es ab den Mittagsstunden geben. Die Temperaturen gehen mit Nordwestwind zurück. Nach Frühtemperaturen ab 11 Grad gehen sich bis zum frühen Nachmittag maximal 18 Grad aus.

In den südlichen und östlichen Landesteilen kann am Samstag mit trockenem und zeitweilig sonnigem Wetter gerechnet werden. Mit um die 16 Grad ist es für Mitte Mai um ein paar Grade zu kühl.