Sicherheitsvorrichtung für Smartphones Hans Peter Haselsteiner steigt bei Grazer Start-up ein

Bau-Tycoon sieht in patentierter Technologie von Reeloq "neuen Standard für Arbeitskleidung".

Hans Peter Haselsteiner (rechts) investiert bei Relooq © 2Minuten, 2Millionen/Gerry Frank

Ständige „Sturz- und Diebstahlsicherung“. Das will Lukas Watzinger fortan Smartphones oder hochwertigen Kameras garantieren. Der TU-Graz-Student entwickelte dafür eine eigene „Skizip“-artige Sicherheitsvorrichtung, die er „Antidrop-System“ nennt, und gründete das Start-up Reeloq. Was das Produkt so besonders macht? „Das zugkräftige Seil und der patentierte Sperrmechanismus“, erklärt Watzinger, sollen nicht nur Outdoor-Sportler ansprechen, sondern auch Bauarbeiter oder Einsatzkräfte.