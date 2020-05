An der Grazer Med Uni macht ein brisantes Schreiben der Studenten-Aktionsgemeinschaft die Runde. Es geht um „Ärger“ und „Missstände“. Med Uni sagt: etliche Kritik-Punkte seien "obsolet".

Med Uni Graz wehrt sich gegen Studentenvorwürfe © (c) J�rgen Fuchs (FUCHS Juergen)

"Wir als Aktionsgemeinschaft beobachten die Situation an der Med Uni Graz seit Beginn der Krise mit Sorge.“ Dann folgen Ausdrücke wie Verwunderung, Missstände und Ärger in einem Schreiben, das sich an die Studenten der Med Uni Graz richtet. Sogar von einem „Chaos“ ist die Rede.