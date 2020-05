Facebook

In der Conrad-Von-Hötzendorf-Straße wurde der Mann gefasst © Juergen Fuchs

Da es in den letzten Wochen in Graz kaum Einbruchsdiebstähle gegeben hatte, fiel diese Serie sofort auf: Seit Mitte April wurde immer wieder in Trafiken und Tankstellen eingebrochen, dabei Bargeld, Lebensmittel und Zigaretten gestohlen. Die Einbrüche geschahen durchwegs zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Früh. Durch die Bilder aus den Überwachungskameras war die Polizei dem Täter auch schon auf der Spur, die Streifentätigkeit wurde in den fraglichen Gebieten erhöht.